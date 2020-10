Ce vendredi 9 octobre, le roi Philippe et la princesse Delphine se sont rencontrés pour la première fois au Château de Laeken.

"Notre rencontre fut chaleureuse. Nous avons eu l’occasion d’apprendre à nous connaître lors d’un long et riche échange qui nous a permis de parler de nos vies respectives et de nos centres d’intérêt communs. Ce lien va désormais se développer dans un cadre familial", écrivent Philippe et Delphine dans un communiqué commun.