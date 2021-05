Le souverain a souligné l'importance de la vaccination lors de discussions avec les employés du centre et les personnes qui se faisaient administrer une dose de sérum contre le coronavirus. Le Roi a tenu à encourager les indécis à se faire vacciner, tout comme lui. Le roi Philippe est arrivé peu après 14h00 au stade du Crossing de Schaerbeek, où le centre de vaccination a été installé. Il a été reçu par le ministre bruxellois de la Santé Alain Maron, la bourgmestre faisant fonction de Schaerbeek Cécile Jodogne et la responsable du service d'hygiène de la Cocom Inge Neven. Cette dernière a informé le Roi de la situation vaccinale en Région de Bruxelles-Capitale.

"À Bruxelles, 77% des plus de 65 ans ont été vaccinés", a indiqué Inge Neven, citant les derniers chiffres. "Nous aimerions atteindre les 80% afin de protéger les personnes les plus vulnérables", a-t-elle ajouté.

Le Roi a approuvé cette ambition. "Je veux encourager tout le monde à se faire vacciner. C'est un acte de solidarité et c'est le passeport pour la liberté. Cela signifie que vous allez de nouveau pouvoir voyager ou voir votre famille", a-t-il affirmé lors d'une conversation avec une personne qui venait de recevoir sa deuxième injection.

Le roi Philippe s'est également adressé au corps médical et aux autres membres du personnel et les a remerciés: "Merci pour tout ce que vous faites. Tous les bénévoles font un travail admirable. Je suis venu ici pour voir comment les choses se déroulaient, et je vois et entends que tout se passe très bien. J'en suis ravi car je pense qu'il est vraiment très important que les gens se fassent vacciner."