Le roi Philippe invite les Belges à croire en l’avenir SociétéAnalyse Dorian de Meeûs

Depuis le début de la pandémie, le Roi s’est finalement peu adressé aux Belges. Ses visites sur le terrain, ses échanges en vidéoconférence et les photos partagées sur les réseaux sociaux ont témoigné de sa préoccupation pour les malades, les soignants et les personnes victimes de la solitude et de la précarité. Dans son traditionnel discours de Noël, Philippe dresse "son" bilan de la crise et tente d’insuffler un peu d’optimisme à toutes les personnes qui ont souffert de la maladie et des confinements successifs.