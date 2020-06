"Le secteur de l'événementiel espère savoir d'ici à la fin de cette semaine quand ses activités pourront reprendre, a déclaré lundi Bruno Schaubroeck, de l'Alliance Belgian Event Federations, représentant le secteur événementiel belge. "Nous avons eu des réunions très constructives avec le ministre fédéral et vice-Premier Alexander De Croo (Open Vld) et la ministre flamande Hilde Crevits (CD&V)", a précisé Bruno Schaubroeck. Une autre rencontre est prévue jeudi avec le ministre Denis Ducarme (MR).

Le secteur de l'événementiel, qui emploie 80.000 personnes, a besoin de quelques mois pour se remettre en marche. "C'est pour cela qu'il est important de connaître la date le plus tôt possible", explique-t-il. "Cela donne une perspective et c'est ce dont nous avons besoin. Nous espérons encore pouvoir sauver la période automnale", poursuit-il.

Le porte-parole précise encore que les ministres étaient très au fait des dossiers et ont montré qu'ils tiennent à envoyer un signal au secteur. "Nous avons reçu la mission de tout régler dans les prochains jours", a-t-il détaillé. "Les ministres ont également beaucoup à faire, mais j'ai bon espoir que nous pourrons bientôt redémarrer. La bonne volonté du gouvernement est là", a-t-il enfin conclu.