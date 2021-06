Quoi qu'il en soit, aujourd'hui le slip bleu de Bart De Wever se retrouve exposé dans une vitrine à Amsterdam, au célèbre Nemo Science Museum d'Amsterdam, annonce Het Nieuwsblad. L'exposition appelée Bits of You met en scène les données que nous laissons derrière nous chaque jour ainsi que les dangers d'Internet où elles sont stockées à jamais. Ainsi, c'est le musée qui a demandé au bourgmestre d'Anvers de lui faire ce don.

"Au début, je ne pensais pas que c'était sérieux", avoue Bart De Wever au quotidien flamand. "Je peux rire de tout cela moi-même, mais bien sûr, il peut aussi y avoir un côté sombre dans d'autres cas. Prenez, par exemple, la cyberintimidation. C'est bien qu'un musée attire l'attention sur cela et nous fasse réfléchir à l'impact numérique de nos vies personnelles et aux conséquences que cela a.", développe-t-il ensuite avant de préciser avoir livré le caleçon "lavé et repassé".