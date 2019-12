Le sultan d'Oman est arrivé samedi en Belgique pour suivre un traitement médical à l'hôpital universitaire de Louvain, a confirmé en soirée le SPF Affaires étrangères. Agé de 79 ans, le sultan Qaboos bin Said doit "subir une série d'examens médicaux", selon un communiqué officiel du Sultanat d'Oman relayé par les Affaires étrangères.

Durant les prochaines semaines (décembre et janvier), le chef d'Etat et son entourage louent l'intégralité d'un hôtel situé en plein centre de Louvain, l'établissement de luxe "The Fourth".