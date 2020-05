Le taux de burn-out chez les soignants risque d’exploser: "Il ne faut pas que de héros, ils deviennent martyrs" © JC Guillaume Société05:41 Stéphanie Bocart

Voici plus de deux mois que le personnel soignant se relaie, sans relâche, jour et nuit, auprès des malades du Covid-19. Épuisés physiquement et mentalement, médecins, infirmiers et infirmières, aide-soignant(e)s, brancardiers… constatent la baisse des hospitalisations et des décès, mais redoutent une deuxième vague. "Dans l’urgence, les gens tiennent. Pour l’instant, l’adrénaline est encore là pour faire tenir les membres du personnel soignant debout, explique Laurence Ris, professeur de neurophysiologie et cheffe du service de neurosciences de l’UMons. Mais c’est quand la tension va redescendre que les effets vont se faire sentir."