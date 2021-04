© Sciensano

Au niveau provincial, le taux de positivité oscille entre 7,4% et 13,7%. C'est le Brabant flamand qui enregistre le plus faible taux (7,4%). Il est suivi par la Flandre Occidentale (8%), Anvers (8,5%), la Flandre Orientale (9,7%) , la Région bruxelloise (9,7%), le Brabant wallon (10,7%) et le Limbourg (10,8%). Les valeurs les plus élevées s'observent à Liège (12%), dans le Luxembourg (12,4%), dans le Hainaut (13,5%) et à Namur (13,7%).Comment expliquer que ce taux de positivité reste élevé alors que les contaminations baissent ? Le biostatisticien Geert Molenberghs (KULeuven/UHasselt) avait postulé que l'on testait moins en Belgique. Il avait ainsi donné l'exemple du testing important mis en place dans les écoles qui était suspendu le temps des vacances scolaires. De son côté, l'infectiologue Yves Van Laethem avait également ajouté que, pendant une période de congé, l'on avait moins tendance à se rendre chez son médecin en cas de symptômes. Une piste d'explication quant à ce taux de positivité qui reste important se trouve également dans les variants plus contagieux, selon les experts.Quoi qu'il en soit, pour le porte-parole interfédéral Steven Van Gucht, cela prouve que "la circulation du virus reste importante" La baisse du taux de positivité a, par ailleurs, été désignée par la ministre de l'Enseignement Caroline Désir (PS) comme une des deux "conditions" qui devront être remplies pour une reprise des cours à 100% en présentiel pour toutes les classes