Jeanne (prénom d'emprunt) a vécu un calvaire similaire à celui de cette jeune fille de 16 ans sauvée par la police d'une bande bruxelloise qui l'exploitait sexuellement. Elle lui a écrit une lettre bouleversante pour l'aider à croire en l'après.

Jeanne nous raconte pourquoi elle a replongé dans son passé pour s'adresser à une inconnue à laquelle elle pense beaucoup.

"Chère X, je ne te connais pas. Et pourtant – et je n’arrive pas à chasser ce sentiment – j’ai l’impression qu’on se connaît depuis un certain temps”… Ainsi commence la lettre ouverte que Jeanne (nom d’emprunt) a écrite à l’adolescente de 16 ans sauvée par la police des griffes d’une bande organisée. Qui l’avait “achetée” à son petit ami, la séquestrait dans une cave et la prostituait pour 150€ de l’heure. Deux semaines monstrueuses pour une jeune fille en décrochage scolaire et social.

Le parcours de cette jeune fille abusée et violée “me tournait dans la tête depuis que j’ai lu ce qui lui était arrivé. J’avais l’impression que l’on parlait de moi dans ces articles, même si ce n’est pas tout à fait similaire”, explique Jeanne. Car cette jeune femme de 26 ans aujourd’hui, a été l’objet d’un trafic d’êtres humains par une bande d’hommes qui l’ont totalement séparée de sa famille, de ses repères et d’elle-même en ayant recours “à la manipulation et à la violence, pendant 1 an et demi".

C’était il y a à peine 5 ans mais impossible d’oublier cette période de cauchemar. Même si aujourd’hui, après avoir repris ses études, Jeanne est devenue juriste, après avoir “fait son travail de fin d’étude sur les droits de l’homme”. Et même si aujourd’hui, “ça va, je suis bien… Si on m’avait dit il y a quelques années que je serais là où j’en suis maintenant, je ne l’aurais jamais cru”, remarque-t-elle.

"Je veux que tu retiennes cela : tu n’es pas détruite”

Et c’est pour cela qu’elle a pris la plume pour écrire à cette adolescente inévitablement changée. “Je sais très bien ce qu’elle peut vivre en ce moment. Et si quelqu’un à ce moment-là avait pu me dire ces choses-là, que ça peut aller mieux après, ça m’aurait aidée”, avance-t-elle. “Elle vit une période où on se sent extrêmement seule. Totalement coupable. Incomprise”, témoigne encore Jeanne. “Alors je veux lui dire que ça peut aller, que ça va aller”. “Prends tout ton temps. Tu as le temps. Et tous les jours tu grandiras, et tu guériras”, lui écrit-elle.

Pour Jeanne, qui à l’époque, a pu profiter d’instants de faiblesse de ses bourreaux pour s’enfuir, “dès le moment où je me suis échappée, j’ai senti la liberté, c’était indescriptible, l’impression que je pouvais respirer à nouveau. Je me suis rendu compte que cette liberté de bouger et d’être moi-même, je ne voulais plus qu’on me l’enlève”.

Toutes ces choses, ces abus, ces violences physiques et psychiques “cela a un impact énorme sur l’âme et la personne. On ne sait plus qui on est, on s’est perdu… J’ai dû redécouvrir ce que j’aimais, ce qui était bien pour moi, qui je suis”. Et Jeanne y est parvenue, petit à petit. Une résilience énorme qui la pousse à s’engager de plus en plus contre les abus et l’aide aux victimes. Et qui lui a fait écrire cette lettre bouleversante à une jeune survivante de 16 ans pour lui dire de toutes ses forces : “S’il n’y a qu’une chose que tu dois retenir, si tu lis cette lettre, je veux que tu retiennes cela : tu n’es pas détruite”.