L'assurance-maladie obligatoire ne remboursera pas les tests dits "PCR", qui détectent la présence du virus, lorsqu'ils sont exigés pour des voyages internationaux, peut-on lire sur le site de l'Inami. Alors qu'une partie du monde se déconfine peu à peu, l'espoir de partir en vacances renaît chez les Belges. Depuis une semaine, la Belgique a rouvert ses frontières aux pays de l'Union européenne, de l'espace Schengen et au Royaume-Uni, sans réciprocité automatique.

Des conditions peuvent être posées à l'entrée des Belges sur le territoire, comme le respect d'une période de quarantaine, ou un test PCR qui prouve que le touriste n'est pas atteint du coronavirus au moment de son voyage. Dubaï, par exemple, rouvrira aux touristes le 7 juillet, sur présentation d'un tel test.

Si les voyages et déplacements non-essentiels hors de l'UE et Schengen restent interdits à ce stade, l'Inami a annoncé lundi la couleur concernant le remboursement de ce test de dépistage. Ce dernier ne sera pas remboursé lorsqu'il est exigé pour pénétrer sur un territoire. "Il peut être facturé au voyageur qui le demande au prix de 46,81 euros, si le voyageur est d'accord et si cette exigence du gouvernement étranger est mentionnée sur le site web du SPF Affaires étrangères", précise l'Institut national d'assurance maladie invalidité.