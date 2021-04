Le torchon brûle entre les hôpitaux et les médecins spécialistes en formation: "Un manque de considération pour le travail accompli" Société Laurent Gérard

La relation entre les médecins assistants et les hôpitaux est compliquée et cela ne date pas d’hier. Soumis à des horaires épuisants et à une pression importante, les médecins candidats spécialistes vivent des situations très variables selon les hôpitaux dans lesquels ils réalisent leur stage. Unis sous la bannière du Cimacs (le comité interuniversitaire des médecins assistants candidats spécialistes) et du Vaso (son pendant flamand), ils réclament une amélioration de leurs conditions de travail, nécessaire à des soins de qualité.