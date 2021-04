Les ministres de la Santé se sont réunis ce mercredi 7 avril pour décider de la marche à suivre concernant le vaccin AstraZeneca. Tandis que plusieurs scénarios se trouvaient sur la table les autorités belges ont choisi de réserver ce vaccin pour les personnes âgées de 56 ans et plus. Les personnes de moins de 56 ans recevront donc les vaccins Pfizer; Moderna et bientôt Johnson&Johnson.

Cette information nous a été confirmée par la porte-parole de Frank Vandenbroucke. Selon le ministre de la Santé, cette limitation sera d'application au moins pour quatre semaines.

Quant aux personnes de moins de 56 ans qui ont déjà reçu la première dose du vaccin AstraZeneca, "aucun pays européen n'a encore de réponse à cette - excellente - question", nous a répondu France Dammel, la porte-parole du ministre de la Santé, Frank Vandenbrouck. Pour le moment, toutes les options sont encore sur la table. Soit on donne une seconde dose d'AstraZeneca, soit on administre une dose d'un autre vaccin, soit encore on se limite à une seule dose de vaccin. Des études sont en cours dans d'autres pays, par exemple sur la combinaison AstraZeneca et Pfizer. On attend les résultats. Cela dit, on a encore un peu de temps puisque les personnes qui ont reçu leur première dose ne doivent pas encore recevoir tout de suite la seconde. Ce qui nous laisse encore un peu de temps pour obtenir un maximum de données scientifiques avant de prendre une décision".

Un lien possible selon l'EMA

De son côté, l'Agence européenne des Médicaments a établi "un lien possible entre le vaccin AstraZeneca et de très rares cas de caillots sanguins inhabituels avec des plaquettes sanguines basses". Pour en arriver à cette conclusion, le Comité pour l’évaluation des risques en matière de pharmacovigilance (PRAC) a procédé à un examen approfondi de 62 cas de thrombose cérébrale et de 24 cas de thrombose de la veine splanchnique (ndlr : des viscères) signalés au 22 mars dernier, dont 18 mortels. Ces cas sont survenus dans les deux semaines suivant la vaccination, pour la plupart chez des femmes de moins de 60 ans.

Sur la base des preuves actuellement disponibles, les facteurs de risque spécifiques n’ont cependant pas été confirmés. “Des facteurs de risque spécifiques tels que l’âge, le sexe ou les antécédents médicaux n’ont pas pu être confirmés car les événements rares sont observés à tous les âges” a fait savoir lors d’une visioconférence la directrice exécutive de l’EMA, Emer Cooke. “Une explication plausible de ces effets secondaires rares est une réponse immunitaire au vaccin”, a-t-elle ajouté, soulignant que le vaccin est “très efficace” et “sauve des vies”.

Quoi qu’il en soit, si elles développent des symptômes de cette combinaison de caillots sanguins et de faible taux de plaquettes sanguines., les personnes qui ont reçu le vaccin doivent consulter immédiatement et impérativement un médecin

Reste que, “vu l’extrême rareté de cette combinaison, les avantages globaux du vaccin dans la prévention du Covid-19 l’emportent toujours sur les risques d’effets secondaires”, a tenu à souligner l’Agence, alors qu’en attendant cette évaluation, par mesure de précaution et en raison de cette suspicion, plusieurs pays européens ont suspendu l’utilisation du vaccin du laboratoire anglo-suédois AstraZeneca.