Le long week-end de l'Ascension s'est déroulé de manière très calme à la Côte et ce en dépit de l'assouplissement des règles liées au confinement.

Le temps mitigé et le vent fort n'ont en effet pas incité la foule à arpenter la digue et les rues commerçantes des stations balnéaires. "Nous sommes satisfaits", ont indiqué plusieurs zones de police. La Côte n'a donc pas connu d'affluence particulière alors que les magasins pouvaient à nouveau ouvrir, que les propriétaires d'une seconde résidence étaient autorisés à revenir et que la police ne traquait plus vraiment les déplacements non-essentiels.

"C'est toujours un peu plus animé lors d'un long week-end mais nous sommes satisfaits", explique Ine Deburchgraeve, de la zone de police Westkust. "Il y a eu quelques incidents tout au plus. Nous avons ainsi constaté que quelques personnes avaient traversé la frontière française pour acheter du tabac alors qu'elles savaient que c'était interdit. Un petit groupe de jeunes Montois s'est également rendu à la Côte pour manger une frite et faire une promenade. Nos agents ont aussi été insultés par deux jeunes à l'arrêt d'un tram car ils estimaient qu'ils ne devaient pas porter de masque dans le tram."

Même calme à Blankenberge où quelques touristes wallons d'un jour ont cependant été refoulés à leur descente du train jeudi. Le vent fort n'incitait en outre pas à la balade sur la digue ni dans les rues commerçantes. Un constat identique a été dressé par les zones de police d'Ostende et Damme/Knokke-Heist: très calme, peu de personnes et seulement quelques procès-verbaux dressés.