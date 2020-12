Valeur sûre depuis 1864, la Croix-Rouge est la plus importante organisation humanitaire au monde, présente dans 190 pays. En ce moment, les assauts de l’hiver joints à ceux du Covid-19 rendent sa tâche plus essentielle que jamais... Vos dons sont vitaux afin que la Croix-Rouge puisse mener à bien ses missions.

Le rôle de la Croix-Rouge est cruciale dans le cadre de la pandémie de Covid-19. Les personnes fragilisées se font en effet plus nombreuses depuis la crise sanitaire : les pertes d’emploi, les revenus réduits ou carrément supprimés augmentent sans cesse la précarité.

« En Belgique, une famille sur quatre vit déjà dans la pauvreté. Et on compte 17.000 personnes sans-abri. Cette fin d’année s’avère particulièrement éprouvante pour elles. Aux conditions hivernales défavorables viennent en effet s’ajouter des difficultés sociales, financières et psychologiques engendrées par la crise sanitaire actuelle. ».

© Croix-rouge



Sur le terrain...

L’une des particularités de la Croix-Rouge est d’effectuer un travail de terrain. 80% des dons sont d’ailleurs immédiatement injectés dans ce poste.

Comme chaque année, la Croix-Rouge déploie son plan hivernal en Wallonie et à Bruxelles, il touche de nombreux services tels que des bars à soupe, chauffoirs, hébergement d’urgence, accueils de jour, permanence, vestiaires et vestiboutiques, douches et buanderies.

« Depuis le début de la crise, nous distribuons environ 9.000 colis alimentaires par mois. » Ces initiatives nécessitent bien-sûr des fonds importants.

La Croix-Rouge est également présente, dans la cadre de la crise sanitaire, pour informer la population, gérer des centres de testing et soutenir le personnel médical. De nouveaux dispositifs sont actuellement mis en place dont notamment la distribution de matériel de protection individuel au personnel de santé.

Téléchargez la brochure « Legs et testament » de la Croix-Rouge de Belgique et découvrez comment vous aussi, vous pouvez aider.

Vos dons font la différence

La récolte de fonds auprès du grand public constitue l’une des principales mannes financières de l’association : elle provient des dons effectués dans la rue, via le porte-à-porte, des ventes ponctuelles d’objets, les mailings, et les legs par testament. La Croix-Rouge facture aussi une partie de ses services à des organisateurs (le Service de Secours), à des entreprises (le Secourisme d’Entreprise), etc. tandis que certains projets particuliers sont soutenus par des « parrains », telles que des entreprises privées.

Pour rappel, les missions de la Croix-Rouge sont de venir en aide aux personnes les plus fragilisées et vulnérables victimes de catastrophes, d’accidents, de vagues de froid,... Mais aussi pour soutenir les personnes en situation de précarité, d’isolement, le transport médical, la migration... Tout cela aussi bien en Belgique qu’à l’étranger. L’association met également l’accent sur la formation afin de pouvoir rester « dans le coup ».

Legs et legs en duo : une solution gagnant-gagnant !

Trop souvent mal connu, le legs en duo permet de léguer son patrimoine en diminuant une grande partie des taxes prévues. Dans le cas d’un héritage de 500.000 €, par exemple, que l’on souhaite léguer à la Croix-Rouge d’une part, et à un ami ou un neveu d’autre part (les taxes sont très importantes pour les personnes hors parents au premier degré), la Croix-Rouge prendra en charge les droits de succession non seulement sur sa partie de l’héritage (7% à Bruxelles et en Wallonie), mais elle paiera aussi les droits de succession sur la partie de l’héritier. Cela signifie que l’héritier recevra plus d’argent en net, tout en laissant un avantage à la Croix-Rouge. Par la voie « classique », sans legs en duo, sur le total des 500.000 €, l’héritier recevra environ 120.000 € nets après avoir payé les droits de succession. Avec le legs en duo, l’héritage sera partagé entre l’héritier et la Croix-Rouge (50/50). 250.000 € seront donc légués à la Croix-Rouge et 250.000€ net à l’héritier. La Croix-Rouge paiera tous les droits de succession sur les deux montants. Il lui restera donc un solde net d’environ 40.000 €. L’héritier recevra de son côté un montant total de 250.000 € nets (contre 120.000 € sans legs en duo). La somme perçue par l’héritier aura donc tout bonnement doublé grâce au legs en duo !

Que fera la Croix-Rouge de votre legs ?

Cette question est tout à fait légitime. La force de la Croix-Rouge est avant tout sa solidité : elle existe en effet depuis 1864 et est active dans le monde entier. Vous serez donc assuré, en lui léguant une partie de votre patrimoine, que votre argent sera utilisé à bon escient : en effet, l’organisation est toujours présente pour prévenir et agir contre la souffrance, qu’elle soit physique, financière ou morale. ‎De plus, l’ancrage local est puissant avec, rien qu’en Belgique francophone, plus de 150 entités locales et 12.000 bénévoles. Cela lui permet d’être proche des personnes dans le besoin et de renforcer son action. De plus, la Croix-Rouge agit en toute transparence : un rapport annuel est publié chaque année (il est disponible sur simple demande ou via son site).

Enfin, pour les personnes un peu perdues dans le dédale des démarches administratives à accomplir dans le cadre d’un legs, la Croix-Rouge a réalisé une brochure informative claire sur les legs et les testaments. Vous pouvez la téléchargez sur le site de la Croix-Rouge. Si vous souhaitez avoir des conseils sur mesure et être guidés personnellement, la brochure contient également les coordonnées de leur experte testament, Mélanie Zylberberg, disponible pour répondre à vos questions.

Téléchargez ici la brochure « Legs et testament » de la Croix-Rouge de Belgique