L'Académie royale de médecine (ARMB) et l'Académie royale des Sciences, des Lettres et des Beaux-Arts (ARB) s'inquiétaient mardi du monopole de l'Institut scientifique de santé publique, Sciensano, dans la gestion de la crise sanitaire provoquée par le coronavirus. Elles dénoncent, dans un communiqué, des "décisions arbitraires et opaques" et demandent à ce que leurs avis soient pris en compte. Alors que tous les indicateurs sur l'évolution de l'épidémie de Covid-19 affichent une tendance à la baisse, il est temps de "repenser la stratégie d'élaboration du plan médical belge", estiment les deux Académies.

Le Sars-Cov-2 a provoqué la panique en Belgique, qui a pris des décisions dans l'urgence et la précipitation, poursuivent-elles. Aucun plan de crise n'était prêt bien que le coronavirus avait pointé le bout de son nez en Chine en décembre déjà.

L'heure n'est toutefois plus aux regrets mais à l'action. Pour les Académies royales, il faut apprendre de ses erreurs. Or, l'ARMB et l'ARB se montrent inquiètes pour l'avenir, si la Belgique devait faire face à une deuxième vague de contaminations ou à une autre pandémie.

La gestion du confinement et du déconfinement ont fait l'objet de "décisions arbitraires et opaques prises par Sciensano", et en conséquence soutenues par les autorités publiques de la santé, dénoncent les Académies. Elles pointent du doigt la "négation de l'intérêt des masques pour la population afin d'occulter une pénurie et un manque de prévoyance" ainsi que les "restrictions à l'utilisation de tests diagnostiques" pour les asymptomatiques ou présymptomatiques ayant été en contact avec une personne contaminée.

Les tests sérologiques, qui détectent la présence d'anticorps, font également l'objet "d'incohérences", selon les Académies royales, l'utilisation et le remboursement des tests rapides restant interdits.

Les deux Académies prient Sciensano de collaborer avec elles afin d'assurer la transparence, l'indépendance et la cohérence des décisions. Elles mettent en exergue qu'elles sont composées "d'experts reconnus internationalement dans de nombreuses disciplines concernées par la problématique".

Pour l'ARMB et l'ARB, la population présente une certaine défiance à l'encontre de la gestion de la crise sanitaire. "Il est urgent de rétablir une confiance et une crédibilité entre les instances décisionnelles et la société civile", concluent-elles.