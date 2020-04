Les mesures de confinement devraient être graduellement levées au cours des semaines et mois à venir. La population devra toutefois encore s’armer de patience avant de retrouver le cours d’une vie normale. Or, s’il est un public qui aspire plus que tout à retrouver sa liberté, c’est celui des adolescents. Qui éprouvent, pour beaucoup, bien des difficultés à rester cloîtrés chez eux, "coincés" dans leur famille et coupés de toutes relations en chair et en os avec leurs amis, copains de classes, enseignants, profs de sport, etc.

"Le confinement se passe bien, raconte Nadège, 13 ans, mais vivre tout le temps à l’intérieur avec les mêmes personnes, ça commence un peu à m’énerver parce qu’avant le confinement, j’avais l’habitude de sortir, donc ça ne me pesait pas. Puis, certains de mes amis me manquent beaucoup. Le fait de ne pas les voir en face de moi me perturbe parce que j’ai besoin d’eux près de moi." Lauriane, 19 ans, confie pour sa part : [...]