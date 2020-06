Pour le directeur du service d’accueil de crise Abaka, on n’a pas expliqué correctement le confinement aux jeunes.

Si on n’a pas demandé l’avis des enfants au cours de la crise sanitaire, les adolescents vulnérables ont aussi été "mis de côté", constate Eric Fairier, directeur de l’ASBL Abaka, à Ixelles, qui propose un hébergement d’urgence pour les 12-18 ans. Ce service n’a pas fermé boutique pendant le confinement. "On a dit aux ados, comme à tout le monde : rentre chez toi. Et tant pis s’il y a des problèmes à la maison… Au début, ils étaient sur leur GSM et les réseaux sociaux. Ils ne faisaient pas de vagues. On ne s’est intéressé à eux que quand le confinement est devenu plus dur et qu’ils devenaient un problème." Notamment parce qu’ils ne respectaient pas les règles du confinement. "Ils vivaient ça de manière étrange : ils ne comprenaient pas pourquoi ils étaient devenus une menace. Tout cela était un peu compliqué pour eux. Mais il n’y a jamais eu d’informations claires qui leur ont été adressées."