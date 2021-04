Le biostatisticien Niel Hens a notamment publié un modèle mathématique évaluant l'impact des futurs assouplissements. En se servant de données datant de septembre 2020, le professeur de l'Université d'Anvers en est venu à la conclusion que deux scénarios sont possibles . L'un, où l'on rouvre l'Horeca, où l'on élargit les contacts et où l'on autorise des événements publics en nombre limité dès le 7 mai. Dans ce premier cas, on serait face à une quatrième vague, pas aussi élevée que la deuxième, mais quand même... Dans l'autre hypothèse, celle où on prend toutes ces mesures deux semaines plus tard, on serait face à une "vague" beaucoup moins importante. "Il serait sage de faire preuve de patience", a donc résumé le biostatisticien, convaincu qu'il faut "donner toutes ses chances à la vaccination".