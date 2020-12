Comité de concertation: vers une (re)fermeture des commerces en Belgique ? Société Alice Dive

© BELGA

Alexander De Croo convoque ce vendredi un comité de concertation. L'afflux de consommateurs venus des pays voisins sera au menu. La France déconfine, l’Allemagne et les Pays-Bas reconfinent, l’Amérique vaccine. Au 15 décembre 2020, à l’échelon mondial, on en est là. Et la Belgique, capitale de l’Europe, dans tout cela ? Elle décidera à son tour - une nouvelle fois - du sort à réserver à sa population ce vendredi 18 décembre.