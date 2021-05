La campagne de vaccination avance bien dans notre pays. Ainsi, les adolescents de 16 et 17 ans pourraient être éligibles à la vaccination dès le mois de juillet, annoncent nos confrères de Het Laatste Nieuws. L'ouverture à la vaccination pour cette tranche d'âge était initialement annoncée en août.

Si la campagne de vaccination continue de se passer comme prévu et que toute la population âgée de 18 ans et plus est vaccinée d’ici la mi-juillet, la tranche d’âge des 16/17 ans pourrait être intégrée dans le calendrier dès le premier mois des vacances d’été. Un avis du Conseil supérieur de la Santé est prochainement attendu à ce sujet, mais la Task Force vaccination est prête à la manœuvre.