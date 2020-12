Les Belges entendent dépenser autant que l'année dernière pour leurs cadeaux de fin d'année, soit 58 euros en moyenne par enfant pour Saint-Nicolas et 274 euros en moyenne pour Noël.

Concernant les cadeaux de Saint-Nicolas, les hommes ont généralement un budget plus important que les femmes. Chaque groupe débourse respectivement 66 euros et 50 euros en moyenne à l'occasion de cette fête. Le plus souvent, les cadeaux sont destinés à leurs propres enfants (28%), aux petits-enfants (17%) et aux autres enfants de la famille (15%).

Un parent débourse en moyenne 65 euros de cadeaux pour son propre enfant, 63 euro pour un petit-enfant et 37 euros pour un autre enfant de la famille. Les acheteurs interrogés offrent un cadeau à trois enfants en moyenne (2,9) et consacrent donc environ 143 euros pour l'ensemble des cadeaux de la Saint-Nicolas. Les hommes prévoient en moyenne 166 euros, tandis que les femmes déboursent 121 euros pour cette fête.

Le budget du Père Noël est nettement plus élevé que celui de saint Nicolas. En moyenne, les sondés déposent cinq cadeaux sous le sapin. La valeur totale des cadeaux avoisine les 274 euros, soit 68 euros par personne. Les cadeaux sont généralement destinés à leur partenaire (55%) ou aux (beaux-)parents et grands-parents (50%), aux (petits-)enfants (44%), à d'autres membres de la famille (34%), à des amis (14%) ou même à des collègues (4%).

Le cadeau de Noël le plus cher, d'une valeur moyenne de 117 euros, est habituellement offert au partenaire. Il existe néanmoins une différence de budget d'achat entre les Belges néerlandophones et francophones. Les néerlandophones dépensent en moyenne 100,2 euros, tandis que les francophones dépensent 146,5 euros pour l'être qui leur est cher. L'âge joue également un rôle dans le budget d'achat. Les 35-54 ans dépensent par exemple plus (135,8 euros) que les 18-35 ans (105,4 euros) et les plus de 55 ans (107,9 euros) pour leur partenaire.

Par ailleurs, 84 euros sont alloués par cadeau pour les (petits-)enfants, 54 euros pour les (beaux-)parents, 44 euros pour un autre membre de la famille, 32 euros pour les amis et 27 euros pour les collègues.