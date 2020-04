Plus encore que la santé, c’est la situation économique qui génère du stress.

La situation que nous traversons est assurément une source de stress pour de nombreuses personnes. "Les Belges comptent parmi les Européens qui se sentent les plus inquiets par la situation actuelle, devant les Italiens et derrière les Français ainsi que les Espagnols", constate Isabelle Merillou, Brand Domain Lead chez Kantar Belgium, un des leaders mondiaux de l’intelligence marketing et du conseil en stratégie de marque, qui a sondé 500 Belges par rapport à leurs appréhensions face à la crise du coronavirus.

(...)