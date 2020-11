Le nombre de baptêmes, de communions, de confirmations, de mariages et d'enterrements continuent en revanche à diminuer. L'Eglise a comptabilisé le 3e dimanche d'octobre 2019, une date prise au hasard, 241.029 fidèles ayant assisté à un office religieux. Ce qui représente une légère augmentation par rapport au même dimanche en 2018 lorsque 238.928 fidèles avaient été recensés. En 2016, ils étaient encore 286.000.

Des conclusions importantes ne peuvent toutefois pas être tirées sur la base du rapport, car certaines circonstances, comme les conditions météorologiques, peuvent en effet avoir eu une incidence sur le nombre de fidèles le jour du recensement.

Il en ressort toutefois que les Belges ont retrouvé plus souvent le chemin de l'église en 2019 par rapport à l'année précédente. Plus de Belges (551.134) ont ainsi assisté à la messe de minuit ainsi qu'à la messe de Noël contre 509.000 en 2018. Ce qui fait dire à l'Eglise catholique que les messes traditionnelles sont loin d'être menacées.

Les Belges se rendent cependant moins à l'église pour les moments importants de la vie. Le nombre de baptêmes est ainsi tombé à 42.051 en 2019 contre 44.850 en 2018 et 50.867 en 2016. Le nombre de communions (-3 pc) et de confirmations (-7 pc) a également diminué en 2019. De même, 5.971 mariages sacramentels ont été célébrés en 2019 contre 6.765 en 2018 et encore 7.859 en 2016. Le nombre de funérailles religieuses connaissent une même désaffection avec 44.920 célébrations l'an dernier contre 48.407 en 2018.

La Belgique comptait en 2019 2.167 prêtres diocésains dont plus de la moitié (52,7 pc) sont âgés de plus de 75 ans. Un prêtre sur cinq (20,3 pc) a entre 65 et 76 ans tandis que 27 pc à moins de 65 ans.

Enfin, 68 signalements concernant des abus sexuels commis au sein de l'Eglise ont été rapportés durant la période 2018-2019. Deux tiers des victimes étaient des hommes et 76 pc des victimes avaient moins de 18 ans au moment des faits. Dans 60 dossiers, une compensation financière a été versée. Neuf dossiers ont été transmis à la justice en raison d'incertitudes quant à la prescription des faits ou parce que, malgré la prescription, l'auteur, toujours en vie, constituait un danger potentiel.