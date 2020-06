Plus de 10.000 personnes s'étaient réunies pacifiquement pour dénoncer les violences policières et le racisme sur la Place Poelaert dimanche dernier. Source de discorde, la manifestation s'était déroulée dans le calme, mais plusieurs débordements ont eu lieu une fois celle-ci dispersée. Au total, plus de 200 arrestations ont eu lieu et 28 policiers ont été blessé lors de ces débordements.

La police de Bruxelles a pu analyser de nombreuses vidéos montrant les casseurs en action pour remonter aux instigateurs de ces violences. Et les techniques employées ne sont pas tout à fait inconnues au service de police bruxellois : "Les tactiques que nous avons vues pendant les émeutes rappellent les Black Blocs", déclare Ilse Van De Keere, porte-parole de la police de Bruxelles au Standaard.

"Il s'agit d'individus et de groupes qui se rendent à des événements organisés pour rechercher délibérément la violence. Nous le déduisons à cause de leur préparation : ils prennent des cagoules pour être méconnaissables, sont habillés de vêtements noirs de la tête aux pieds et portent des lunettes de ski pour se protéger des gaz lacrymogènes".

Ces groupes, souvent bien organisés, ne viennent pas les mains vides et emportent avec eux des objets dans le but de faire des dégâts. Plusieurs messages tournant sur les réseaux sociaux parlaient d'un acte 2 ce mercredi, mais il ne s'est finalement rien passé.

Dans les années 1970, le mouvement "Black Bloc" que l'on retrouvait en Allemagne était principalement caractérisé par des anarchistes ayant une idéologie d'extrême gauche. Le mouvement Antifa, rattaché aux "Black Blocs", opère au niveau international et prétend défendre l'antifascisme, l'antiracisme et l'anticapitalisme.