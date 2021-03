"Notre objectif est de rendre l'accès à la vaccination le plus facile pour tout le monde et le moins cher possible", explique le ministre écologiste. "Les centres de vaccination sont tous accessibles en Tec. La vaccination est une nécessité collective."

Concrètement, les trajets aller et retour seront entièrement pris en charge le jour de la vaccination, y compris avec le service pour personnes à mobilité réduite du Tec. Pour bénéficier de la gratuité, il faudra avoir sur soi la confirmation de son rendez-vous de vaccination. En cas de contrôle, il suffira de présenter ce document daté et nominatif, directement sur son smartphone ou en version papier.

"La très grande majorité des centres de vaccination dispose d'un arrêt Tec à moins de 500 mètres. Seuls quelques centres, à savoir ceux des communes de Chimay, Gedinne, Herve et Ronquières, sont desservis par la SNCB ou le Tec à une distance supérieure à 500 mètres", détaille le Tec.

L'opération démarre lundi et "sera d'application au moins jusqu'à l'automne", précise M. Henry.