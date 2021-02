L’Aviq (l’Agence pour une vie de qualité) vient de réactiver sa plateforme pour recruter du personnel à destination des centres de vaccination dans toute la Wallonie. Et la mission s’avère précieuse, l’objectif est de mobiliser les forces vives qui souhaitent participer au processus de vaccination.

Selon les besoins, qui pourraient évoluer dans les prochains jours, environ 1 000 personnes sont recherchées à ce stade pour les futurs centres de vaccination. Et les profils recherchés sont très variés. Des profils médicaux, des médecins, des médecins coordinateurs, superviseurs, qui pourront intervenir en cas de problème mais aussi des infirmiers qui pourront vacciner et préparer les vaccins sont activement demandés.

Avec le Forem

En collaboration avec le Forem, l’Aviq recrute par exemple 60 personnes pour les centres de vaccination contre le Covid-19 qui ouvriront d’ici la fin du mois de mars à Charleroi et Fleurus. La plateforme se trouve sur le web, à l’adresse suivante : solidaire.aviq.be

Et le principe est simple, il suffit d’encoder ses disponibilités pour des missions rémunérées ou pour du bénévolat. Et ensuite, des agents du Forem qui sont spécifiquement dédiés à la mission qui vont analyser les profils pour voir s’il y a vraiment adéquation entre les propositions et les compétences recherchées.

40 centres pour fin mars

Pour finir, ce sont les centres de vaccination qui contactent les personnes pour qu’elles puissent débuter leur mission. Pour rappel, d’ici fin mars, environ 40 centres de vaccination devraient ouvrir leurs portes en Wallonie.