D’ici la fin de la semaine, on devrait en savoir un peu plus sur le plan de vaccination côté wallon. "Le plan sera le plus complet possible, mais les règles changent tout le temps (NdlR : la sixième dose du vaccin Pfizer par exemple) et il pourra donc encore évoluer", explique-t-on du côté du cabinet de la ministre Christie Morreale (PS), en charge de l’opération au sud du pays. "Des réunions ont lieu toute cette semaine pour finaliser les choses", ajoute encore la porte-parole de la ministre. Mardi matin, le CDH, dans l’opposition en Wallonie, critiquait, via un communiqué de presse, le retard que les Wallons ont pris, sur la vaccination, par rapport à la Flandre et Bruxelles. "Un certain mystère reste maintenu au niveau de la Wallonie en ce qui concerne les centres de vaccination. Pourtant, dès le mois de mars, il s’agira de la 1re étape à grande échelle pendant laquelle des centaines de milliers de personnes vont commencer à se faire vacciner. La Région bruxelloise et la Flandre avancent, la Wallonie, elle, n’a encore donné aucune information à ce sujet. Elle ne doit pas être à la traîne ! Les citoyens méritent mieux qu’un mauvais remake de la saga sur les retards des masques et des tests", a ainsi déclaré le chef de groupe CDH au Parlement wallon, François Desquesnes.