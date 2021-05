Gretel Schrijvers est médecin et directrice générale de Mensura, un des dix services externes de prévention et de protection au travail actifs sur le territoire belge. Elle insiste elle aussi sur l’importance du travail de prévention à réaliser afin d’éviter que les travailleurs tombent en burn-out ou en dépression. "On peut toujours faire des trajets de réintégration au travail pour les malades, mais la réalité, c’est que seulement une personne sur deux retrouve le travail au bout de ce trajet. C’est pour cette raison que nous avons lancé il y a quelques années le programme ‘First Aid Mental Health’, venu du Canada."