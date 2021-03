Après plusieurs mois de formation, ça y est : les chiens anti-Covid formés par la police fédérale sont prêts ! Et les résultats des nombreux tests réalisés quant à l’efficacité de la méthode sont excellents. "Les tests de validation ont été réalisés sur plus de 2 500 échantillons. Les faux positifs ne représentent que 5 % des résultats. Leur efficacité a donc été estimée à 95 %. On ne pouvait espérer mieux, c’est vraiment une très bonne nouvelle que nous venons de communiquer au Risk Management Group. Le gouvernement doit à présent valider ou non le projet mais tous les indicateurs sont bons...