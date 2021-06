Depuis quelques semaines déjà, la situation sanitaire va mieux en Belgique. Les chiffres ne cessent de diminuer. Avant le Comité de concertation de ce vendredi, qui doit annoncer de nouveaux assouplissements, les experts font le point sur la situation épidémiologique.

"Les indicateurs sont en mode vacances et poursuivent leur évolution favorable", a débuté Yves Van Laethem. Dans les écoles aussi la situation est favorable, s'est ravi le porte-parole interfédéral. "On le doit au beau temps, à la vaccination bien sûr, et à une partie d'entre vous qui continue de faire attention".

"Pour continuer il faut rester prudent", a tout de même averti le virologue. "Si la campagne de vaccination avance bien, la Belgique se place dans les pays qui vaccinent le plus de personnes déjà depuis plusieurs semaines, elle est loin d’être terminée". 51,2% de la totalité de la population, y compris les enfants qui ne sont pas encore vaccinables, a reçu une première dose de vaccin et 29% est entièrement vacciné. "En sens inverse il reste un certain nombre de personnes à vacciner", prévient Yves Van Laethem.

"Ce qu'on observe au Royaume-Uni est une tendance que l'on voudrait éviter", prévient l'expert. "Elle peut exister malgré la vaccination et malgré le fait qu'on soit en été".