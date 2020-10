Le nombre moyen de nouvelles contaminations quotidiennes, calculé entre le 10 et le 16 octobre, continue d'augmenter et s'élève désormais à 8.422 (+69%). Entre le 13 et le 19 octobre, les hospitalisations ont donc continué leur progression, avec une moyenne de 266,7 admissions quotidiennes (+95%).

Entre le 10 et le 16 encore octobre, le virus a fait plus de 32 morts (+15) en moyenne par jour.

Depuis le début de l'épidémie en Belgique, 230.480 personnes ont été testées positives au Covid-19 et 10.443 en sont décédées.

Le taux de positivité des tests, à savoir la proportion des personnes positives sur l'ensemble des personnes testées, atteint désormais 15,3% à l'échelle nationale.