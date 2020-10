"Ils ne mouraient pas tous mais tous étaient frappés", a écrit en son temps le poète Jean de la Fontaine dans Les animaux malades de la peste. En Belgique, en cette fin 2020, on serait presque tenté d’en écrire de même à propos de la propagation du coronavirus sur le territoire, et particulièrement alors que la seconde vague progresse sur l’ensemble du pays de façon assez uniforme (même si la Flandre est pour l’heure moins touchée que la Wallonie et Bruxelles).