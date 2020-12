Les coiffeurs, esthéticiennes et autre tatoueurs seront déçus : la réouverture des métiers de contact n’est pas à l’ordre du jour. La DH a pu consulter l’étude de 10 pages commandée par le gouvernement fédéral et réalisée par les experts (Erika Vlieghe etc.) qui ont travaillé sous l’égide du commissaire Corona. Ils conseillent “de ne pas redémarrer les professions de contact non médicales en ce moment”. Voici les motifs principaux évoqués dans les recommandations des experts :