La crise du coronavirus n'y est certainement pas étrangère puisque c'est entre avril et mai que le nombre a grimpé en flèche, passant de 77.574 allocations à plus de 96.000.

Habituellement, c'est plutôt entre les mois de juin et de juillet que leur nombre augmente pour ensuite redescendre entre août et septembre. L'an dernier, la baisse a eu lieu un mois plus tard.

Ces augmentations s'expliquent en partie par le congé parental corona qui était en vigueur entre le 1 er mai et le 30 septembre. Pendant ce congé, une allocation d'interruption était octroyée par l'Onem, "afin d'atténuer la diminution des revenus qui résulte de la réduction de prestations".