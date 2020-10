Les contacts limités à une personne dans les zones critiques ? Le Comité de concertation tranchera ce vendredi Société Alice Dive

"On va fortement durcir les mesures sanitaires ce vendredi", dixit un membre du fameux Comité de concertation, cet organe qui réunit le Premier ministre, les ministres-Présidents des Régions et des Communautés ainsi que certains ministres fédéraux et fédérés le cas échéant. Exit le dénommé Conseil national de sécurité (CNS), c’est désormais ce Comité de concertation qui constitue l’épicentre belge de la lutte contre le coronavirus sous l’ère De Croo. Il se réunit ce vendredi à 14 heures à Bruxelles.