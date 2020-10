Il va falloir "limiter au maximum les contacts physiques entre nous, aussi longtemps qu'il ne le faudra", a déclaré Alexander De Croo lors de la conférence de presse.



La règle des quatre personnes à la maison a été supprimée. Alors qu'il était encore possible de recevoir quatre personnes à son domicile, en respectant la distanciation sociale et le port du masque, le comité de concertation vient d'interdire aux Belges d'inviter plus d'une personne étrangère au foyer à la fois.



Par contre, la bulle sociale d'une personne reste inchangée. Ainsi, chaque membre d'une famille peut avoir un contact rapproché. Les familles ne pourront inviter qu'un seul contact rapproché à la fois, toujours les mêmes. Une seule exception est accordée aux personnes vivant seules : à côté de leur contact rapproché, elles peuvent inviter une seule autre personne, mais pas en même temps.



La règle des quatre personnes est toutefois maintenue à l'extérieur. Il est donc possible de retrouver quatre personnes à l'extérieur, pour faire du sport ou des promenades, dans le respect des règles de distanciation sociale.



Enterrements limités à 15 personnes, mariages sans invités



Les funérailles sont toujours autorisées, mais le nombre de personnes sera limité à quinze. Il ne pourra y avoir de réception à l'issue de la cérémonie, a décidé vendredi le comité de concertation dans le cadre du renforcement de la lutte contre la deuxième vague de la pandémie de Covid-19.



Celui-ci a également décidé d'interdire les cérémonies religieuses. Le nombre de personnes autorisées à accéder aux lieux de culte pour prier est limité à quatre.



Quant aux mariages, ils ne peuvent avoir lieu qu'en présence des époux, des témoins et des officiers de l'état civil.