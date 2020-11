Le nombre moyen d'infections au coronavirus est repassé sous la barre des 8.000 par jour, avec une moyenne de 7.834 cas de Covid-19 détectés quotidiennement, selon le bilan provisoire de l'Institut de santé publique Sciensano publié mercredi.



Yves Van Leathem a pris la parole pour confirmer que les chiffres, tant des contaminations, que des hospitalisations étaient en baisse en Belgique. "Pour la première fois nous voyons un plafonnement des chiffres en soins intensifs".



Les contaminations au Covid-19 baissent dans toutes les province. C'est un mouvement "global et décimé sur tout le territoire", confirme le porte-parole interfédéral Le Hainaut reste la région la plus touchée en nombre de nouveaux cas. Les baisses les plus significatives sont à Bruxelles, Liège et dans le Brabant.



Pour la première fois, le groupe d'âge où le nombre de personnes positives au coronavirus est plus le important est dans les plus de 40 ans, et non plus dans la tranche des personnes autour de la vingtaine.



Le nombre d'hospitalisation diminue dans toute les provinces également, avec 7470 personnes en soins intensifs. Ce chiffre est un peu plus bas que celui de la veille (1774) "Ce qui nous fait donc penser que nous pourrions avoir atteint le sommet. On devrait avoir la confirmation en fin de semaine que le nombre de patients en soins intensifs n'augmenterait plus", déclare Yves Van Laethem prudent.



"C'est un impact important des efforts que vous avez fournis", se réjouit Yves Van Laethem, "ceci nous permet de nous éloigner petit à petit du scénario catastrophe".



Par contre, les dècès sont toujours en hausse, avec toutefois " un rythme qui ralentit". En fin de semaine dernière, la Belgique a comptabilisé entre 200 et 210 dècès par jour. "Le taux de dècès en Wallonie a presque atteint même niveau que lors de la première vague" précise le porte-parole.



Se faire tester lorsque l'on a des symptômes



Yves Van Laethem rappelle que de nombreuses personnes continuent de pas aller se faire tester alors qu'elles présentent certains symptômes. "Ce n'est pas du tout une bonne idée", martèle le porte-parole interfédéral. "En vous faisant tester, l'impact se trouve dans la rupture de la chaîne de transmission du virus", rappelle Yves van Laethem, qui exhorte les Belges à se faire tester : "un test peu sauver la vie des autres".



"Si vous ne vous faites pas tester, les chiffres vont plafonner au même niveau".



Espoir mesuré dans le vaccin



Antoine Iseux, du Centre de Crise National a ensuite pris la parole en saluant les résultats prometteurs d'un vaccin en développement. "L'espoir est le bienvenu en cette période difficile. Cependant nous devons nous montrer prudent et ne pas faire preuve d'un optimisme exagéré"