Un réseau d’entraide par des seniors pour des seniors se met en place en Wallonie. L’initiative de l’ASBL Senoah a le soutien de la Fondation Roi Baudouin. Objectif : donner de la vie à l’âge.

Quand on prend de l’âge, il y a des petites choses qu’on ne fait plus (ou difficilement) tout seul : changer une ampoule, installer des applications sur son smartphone, remplir des papiers ou déchiffrer la notice du nouveau micro-ondes. On a aussi parfois envie, simplement, de prendre un café avec quelqu’un, de papoter, de faire un tour au marché. Pour tous ces petits besoins quotidiens des seniors, les structures et services existant en Wallonie n’ont pas vraiment de réponses.

(...)