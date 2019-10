Société Les dix médicaments les plus chers coûtent 720 millions d’euros à la sécurité sociale belge Laurent Gérard

Les dépenses de médicaments ont fortement progressé en Belgique ces dernières années. Entre 2014 et 2018, le coût total pour l’assurance soins de santé est passé de 4 milliards à 4,5 milliards d’euros. Et chaque année, le budget prévu pour les médicaments est dépassé. Pourquoi ? À cause de l’arrivée de toute une série de médicaments innovants.