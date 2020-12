Le Premier ministre a mis jeudi en avant le résultat des efforts fournis par la population dans la lutte contre le coronavirus: la Belgique se classe aujourd'hui dans les meilleurs élèves européens. La décision prise à la fin octobre de fermer les commerces non essentiels et de suspendre les activités des professions de contact n'a pas été acceptée sans peine et a suscité la polémique après les déclarations du ministre de la Santé évoquant la nécessité d'"un choc" dans la population.

"Ce sont des décisions très difficiles", a reconnu M. De Croo devant la Chambre.

Le Premier ministre a toutefois rappelé qu'elles étaient fondées sur des avis scientifiques "très clairs" et qui mettaient garde contre "l'implosion" des soins de santé face à la croissance alarmante des hospitalisations.

"Ces sacrifices ont donné des résultats", a-t-il ajouté: du bas de classement européen de la maîtrise de la pandémie, la Belgique est passée dans les meilleures places, seuls 5 pays font mieux qu'elle aujourd'hui.

Pas question toutefois de relâcher les efforts à l'approche des fêtes de fin d'année, malgré les appels lancés en faveur d'un léger assouplissement pour la Noël par plusieurs dirigeants politiques. "Je comprends la déception mais ne jetons pas en quatre jours ce que nous avons réalisé durant quatre semaines", a souligné le Premier ministre.

"Les gens comprennent", a-t-il assuré, en citant l'étude périodique menée par l'Université d'Anvers depuis le début de la crise.

A ses yeux, le plus beau "message d'humanité" qui puisse être délivré à la Noël est celui de la protection des plus faibles, victimes de l'épidémie.