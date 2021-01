Les différents ministres de la jeunesse et des sports des trois communautés du pays se sont mis d'accord sur une proposition visant à renforcer les règles relatives aux activités extra-scolaires pour les jeunes.

L'accord, qui doit encore être confirmé jeudi lors d'une réunion avec le Premier ministre De Croo, précise que les enfants de moins de 13 ans pourront continuer à pratiquer une activité extra-scolaire en groupe, pour autant que la taille de ce groupe soit limitée à 10 personnes. Cette mesure correspond à un tour de vis pour ces enfants, qui étaient jusqu'ici toujours autorisés à pratiquer plusieurs activités sans trop de limites.

Les enfants âgés entre 12 et 18 ans, qui étaient privés d'activités depuis l'automne, pourront eux bénéficier d'un assouplissement et reprendre leurs hobbies. Ces activités devront néanmoins être pratiquées dans des bulles de 10 personnes maximum, et se dérouler à l'extérieur.