Arrivé à Bruxelles en 2008 pour poursuivre ses études de journalisme, Jérémy Audouard n'a plus quitté la capitale belge. Ce Français de 35 ans travaille aujourd'hui en tant qu'indépendant pour la RTBF, pour l'émission Quotidien (TMC), mais aussi pour les agences de presse AFP et AP. Surpris de constater que "les Belges se tournent le dos entre eux", Jérémy Audouard a souhaité mieux comprendre qui ils sont et "percevoir comment se construit la mémoire collective d'un jeune pays dont les tiraillements menacent jusqu'à sa propre existence". Il en ressort le livre "Les Belges. Lignes de vie d'un peuple" (Ateliers Henry Dougier). Interview.