"Il y a quelques jours un enfant de trois ans a perdu la vie des causes d'une infection au coronavirus", ont immédiatement regretté les experts.





Le Centre de crise et le SPF Santé publique détaillent le lundi, mercredi et vendredi l'évolution de la situation épidémiologique en Belgique. Yves Stevens, Antoine Iseux et Boudewijn Catry vont revenir, ce vendredi, sur la tendance à la hausse qui ne fait que se confirmer de jour en jour dans notre pays. Le nombre de contaminations grimpe depuis plusieurs semaines, laissant craindre une possible seconde vague de Covid-19.