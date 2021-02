Entre le 26 janvier et le 1er février, il y avait en moyenne 119 nouvelles hospitalisations en Belgique à cause du Covid-19. Cela représente une diminution de 12% par rapport à la période précédente. "Il y a encore toutefois une augmentation dans la province de Namur. Mais les chiffres restent stables et ce également en soins intensifs", précisent les experts.

Les contaminations, autre facteur important de l'épidémie, sont en hausse. Il y a, selon les chiffres publiés par Sciensano ce mardi, 2.323 infections par jour sur la période du 23 au 29 janvier (hausse de 9% par rapport à la semaine précédente). Précisons que le nombre de tests est en hausse (+13%) et que le taux de positivité (5,5%) est stable. "Il y a clairement un lien entre l'augmentation des contaminations et le testing", commente Yves Van Laethem.

Depuis le début de la pandémie la Belgique a recensé 711.417 contaminations. En tout, 21.124 personnes sont décédées à cause du coronavirus dans notre pays depuis l'apparition du nouveau coronavirus début 2020. Entre le 23 et le 29 janvier, il y a eu une moyenne de 48 décès par jours, soit une diminution de 5,6% par rapport à la période d'avant. "Par rapport à la première vague, nous restons dans un taux assez important".

Enfin, Sciensano relaye qu'actuellement, 279.195 belges ont reçu une première dose du vaccin.

Ce mardi, les experts ont fait le point sur l'épidémie de coronavirus en Belgique lors d'une nouvelle conférence de presse.

"Le plateau est toujours là. Nous nous y maintenons. Le nombre de contaminations oscille entre 2000 et 2500 par jour. Dans la même période, les hospitalisations et les décès diminuent lentement mais surement", confie Yves Van Laethem. "Grâce aux efforts effectués en continu depuis trois mois, nous pouvons avoir le contrôle sur la situation", poursuit-il.

"L'augmentation des cas se manifeste un peu partout sauf en région de Bruxelles capitale et à Anvers. C'est la province du Luxembourg qui connait la plus forte augmentation avec 52%. Globalement, les augmentations des contaminations se marquent actuellement plus dans le sud du pays alors qu'elles l'étaient davantage dans le nord du pays il y a quelques semaines. Tous les groupes d'âge sont marqués par cette hausse. Ce sont les enfants et les adolescents qui connaissent la plus grosse augmentation. C'est toutefois moins prononcé que la semaine passée. Nous avons plus de cas dans les écoles parce que nous avons mené de vastes campagnes de test", analyse le porte-parole interfédéral.

Les experts Steven Van Gucht et Yves Van Laethem ont apporté quelques précisions à propos des masques. "Les masques jetables ne sont pas meilleurs que les masques en tissus. Ils ne doivent pas remplacer ces derniers".