Entre le 6 et le 12 octobre, il y a eu en moyenne 5.976,3 nouvelles infections au coronavirus par jour. Il s'agit d'une augmentation de 96% par rapport à la période précédente de sept jours, ressort-il de la mise à jour vendredi matin des chiffres provisoires communiqués par l'Institut de santé publique Sciensano. Le nombre de patients hospitalisés en Belgique est aussi en hausse (1.949 patients).

Yves Van Laethem s'est tout d'abord exprimé sur la tenue du comité de concertation ce vendredi: "Nous allons vivre aujourd'hui une nouvelle étape importante dans la lutte contre le coronavirus, puisque c'est ce jour que le nouveau gouvernement va présenter ce baromètre qu'on attendait, et présenter des mesures plus sévères que celles que nous connaissons".





"Au niveau médical, il est indubitable pour tout le monde que des nouvelles mesures sont nécessaires. Nous voyons tous les chiffres qui augmentent, et tous les indicateurs que nous vous présentons sont, et restent, au rouge", poursuit le virologue.





Yves Van Laethem met également en garde les citoyens par rapport à la mise en place des nouvelles mesures plus sévères: "Nos vous demandons tout particulièrement, avant ce week-end, de ne pas récidiver le genre de situations qui se sont présentées lorsque le confinement a été mis en place au mois de mars". "Nous ne voulons pas revivre des soirées débridées dans lesquelles on essaie, comme quelqu'un qui va être puni, de profiter une dernière fois d'un certain nombre de choses". Yves Van Laethem rappelle que ces situations ont conduit à une hausse des cas et d'hospitalisations dans les dix-quinze jours qui ont suivi. "Donc, s'il vous plait, ne faites pas ce genre de bêtises ce week-end", a prié le virologue.

Par rapport au chiffre, Y. Van Laethem rappelle qu'ils sont au rouge. "Lundi, nous avons battu un triste record avec 8582 nouveaux cas. Malheureusement, ces records, nous les battons jour après jour". Yves Van Laethem s'attend en effet à atteindre 10.000 cas positifs pour mardi, lorsque les chiffres quotidiens seront officiels.





Le virologue affirme encore que l'augmentation des cas touche tous les groupes d'âges, même si les jeunes qui ont la vingtaine sont les plus concernés. Mais Yves Van Laethem nuance ses propos: "Progressivement, cet âge moyen glisse tout de même vers un âge plus avancé, c'est-à-dire vers une population qui est plus à risque de faire des complications". Selon Yves Van Laethem, la moitié des nouveaux cas touchaient auparavant les moins de 32 ans, contre les moins de 35 ans actuellement.





Si l'augmentation des nouveaux cas touche tout le pays, la Wallonie est la moins épargnée: "Les provinces du Hainaut, de Namur et du Luxembourg voient actuellement leurs chiffres doubler tous les six jours", affirme Yves Van Laethem. "La province de Liège a récemment dépassé la région de Bruxelles-Capitale, avec une moyenne de 1028 nouvelles infections par jour, soit une augmentation spectaculaire de 116% par rapport à la semaine qui a précédé". Bruxelles talonne Liège avec 1005 nouvelles infections quotidiennes, ce qui représente toutefois un léger ralentissement par rapport aux semaines précédentes.



Viennent ensuite les provinces du Hainaut et d'Anvers, qui comptent respectivement 932 et 621 nouveaux cas par jour.





Au niveau du testing, le virologue reconnaît que les centres sont mis sous pression, mais que le nombre de tests reste extrêmement élevé: "Nous avons réalisé 70.000 tests durant la journée de mercredi. Sur ces tests, le nombre de cas positifs est extrêmement élevé: 13% des tests sont positifs en Belgique".

A Bruxelles et à Liège, le pourcentage des tests positifs atteint maintenant 20%. Le taux de positivité se situe entre 13 et 20% dans les autres provinces wallonnes.