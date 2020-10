Les experts font le point sur la situation sanitaire en Belgique : suivez la conférence de presse en direct SociétéVidéo Axel Mercier Comme chaque lundi, mercredi et vendredi, les experts du centre de crise interfédéral font le point sur l'évolution de la pandémie de coronavirus en Belgique.

Entre le 12 et le 18 octobre, les hospitalisations ont continué leur progression, avec une moyenne de 251,9 admissions quotidiennes (+100%). Entre le 9 et le 15 encore octobre, le virus a fait plus de 30 morts (+14,3) en moyenne par jour. Depuis le début de l'épidémie en Belgique, 222.253 personnes ont été testées positives au Covid-19 et 10.413 en sont décédées. Le taux de positivité des tests, à savoir la proportion des personnes positives sur l'ensemble des personnes testées, atteint désormais 14,7% à l'échelle nationale.