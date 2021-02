La menace d'une potentielle troisième vague est-elle dès lors définitivement écartée? Les experts font le point.





"Si les semaines précédentes ont été marquées par un plateau avec des petits hauts et bas des différents indicateurs, nous sommes actuellement à nouveau avec tous les indicateurs qui vont dans le même sens", a débuté Yves Van Laethem. "C'est-à-dire avec une diminution des contaminations, des hospitalisations et des décès".





Concernant les contaminations, Yves Van Laethem a souligné que ce mardi marquait le 8e jour consécutif de la baisse des nouveaux cas. "Il faut cependant tenir compte, soyons honnêtes, de la diminution du nombre de tests", a nuancé l'expert. "Nous procédons actuellement à14% de tests en moins que la semaine dernière".

La diminution des contaminations est observable sur tout le territoire, et ceci globalement dans tous les groupes d'âges. "La diminution la plus marquée est dans la province du Limbourg, qui avait connu des augmentations importantes dans un passé proche, et dans le Brabant Flamand, avec respectivement des baisses de 35 et 30%", a détaillé Yves Van Laethem. La majorité des provinces connaissent une diminution des cas entre 15 et 20%.

Au niveau des groupes d'âge, la diminution des cas est la plus marquée chez les + de 90 ans. "Cela ne peut être que favorable", s'est réjoui l'expert, "car ces personnes sont les plus touchées par la forme la plus critique de la pathologie". Chez les enfants et les adolescents, on a une diminution respective de 23 et 25% des cas, justifiée, selon Yves Van Laethem, par l'augmentation des cours à distance dans l'enseignement flamand la semaine dernière et par la période de vacances actuelle.





Les nouvelles hospitalisations, quant à elles, diminuent légèrement depuis 5 jours. "Ceci est essentiellement dû à une diminution des hospitalisations venant des maisons de repos", a déclaré l'expert. "Ceci est peut-être un premier impact des campagnes de vaccination dans les maisons de repos, mais il faut rester prudent dans nos interprétations, car il y avait déjà une tendance à la baisse au préalable", a-t-il poursuivi.

Depuis début janvier, les hospitalisations oscillent entre 100 et 150 par jour, ce qui nous amène à avoir actuellement 1638 personnes hospitalisées, soit une diminution de 3%, mais avec toujours environ 300 patients aux soins intensifs.



Les décès sont également en baisse, avec 39 décès déplorés par jour, soit une diminution de 3% par rapport à la semaine précédente.



En conclusion, tous les indicateurs sont donc au vert. "On se trouve actuellement dans une situation où les différents marqueurs épidémiologiques sont favorables, et on peut tous espérer que cette tendance se poursuive dans le cadre de l'arrivée du printemps, d'une part, mais surtout de la campagne de vaccination", a conclu Yves Van Laethem.





Sabine Stordeur, la porte-parole de la task force vaccination, a ensuite pris la parole. "Nous le répétons: un retour à la vie normale ne pourra se faire que si 70% de la population est vaccinée", a-t-elle mis en garde. Sabine Stordeur a souligné l'importance de la communication et de l'information des citoyens par rapport aux bienfaits de la vaccination, et a énuméré les différentes initiatives prises à ces fins.

Ces derniers jours, les indicateurs relatifs à l'épidémie de coronavirus en Belgique semblent encourageants.En effet, selon les derniers chiffres publiés par Sciensano ce mardi, le nombre moyen d'infections quotidiennes au Covid-19 s'élevait à 1809 entre le 6 et le 12 février, soit une diminution de 20% par rapport à la période de sept jours précédente. Une baisse également observable au niveau des hospitalisations, avec 120,7 nouvelles admissions quotidiennes entre le 9 et le 15 février, soit 3% de moins qu'au cours de la semaine précédente.