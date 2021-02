Pour le troisième jour consécutif, le nombre de décès dus au Covid-19 était en recul de plus de 20%, selon les chiffres de l'Institut de santé publique Sciensano publiés vendredi. Une bonne nouvelle, qui vient s'ajouter à celle de la baisse continue des admissions à l'hôpital, mais ralentit tout de même un peu. Seules les nouvelles contaminations, actuellement, suivent une légère hausse, mais le taux de positivité reste stable, autour de 5,5%.

À quelques heures de l'annonce d'une éventuelle réouverture des métiers de contacts, les experts du centre de crise se penchent donc sur les indicateurs de l'épidémie dans notre pays.

"La phase de plateau dans les chiffres se poursuit", a commencé Steven Van Gucht, soulignant la réussite des Belges à maintenir une stabilité dans les indicateurs du coronavirus depuis de nombreuses semaines, malgré la pression du virus. Seules les nouvelles contaminations, actuellement, suivent une légère hausse, mais le taux de positivité se maintient autour de 5,5%. Sur le site Our World in Data, on peut d'ailleurs observer que la courbe de contamination est restée stable depuis novembre, "contrairement à celle de nombreux autres pays européens", a souligné l'expert flamand, "Cela exige un effort énorme et une solidarité de la part de tous les Belges, et nous pouvons en être fiers". "En contrôlant le nombre de contaminations, nous réduisons également le nombre de décès", a ajouté Steven Van Gucht.

Les enfants et adolescents, toujours les plus touchés

Les nouveaux cas touchent plus la Wallonie que la Flandre, actuellement.En moyenne, les chiffres ont augmenté de 20% en Wallonie ces sept derniers jours, de 5% en Flandre, et sont restés stables dans la Région de Bruxelles-Capitale. Le Brabant wallon a enregistré le plus de nouvelles contaminations. Et les Belges les plus contaminés restent les enfants (un pic est observé chez les enfants de 11 ans) et les adolescents en ce moment, avec 25% des contaminations. "Mais ces augmentations sont moins prononcées que les semaines précédentes", a analysé le scientifique, qui remplace exceptionnellement Yves Van Laethem ce vendredi. En ce qui concerne les infections au variant britannique, Steven Van Gucht a précisé qu'elles concernaient 16% des cas comptabilisés les deux dernières de janvier. "La proportion augmente depuis début janvier, mais semble ralentir en ce moment".

"Les décès ont fait un plongeon ces derniers jours", a tenu a souligné Steven Van Gucht, qui en est ensuite venu à la situation dans les maisons de repos, où les indicateurs sont à un niveau relativement bas. Entre le 27 janvier et le 2 février, 8 nouvelles infections pour huit résidents ont été rapportées, cela montre tout de même une légère augmentation (6,4 la semaine précédente). En Flandre, 16% des maisons de repos ont signalé au moins un cas de Covid, 13% en Wallonie et 9% à Bruxelles.