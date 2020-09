L'Espagne a presque totalement été placée en zone rouge par le SPF Affaires étrangères. De vives critiques ont été émises par les Belges ne comprenant pas cette décision. Yves Van Laethem a dès lors détaillé, lors de la conférence de presse de ce vendredi, sur quelle base était définie une couleur pour un pays donné. Il a pris l'exemple de l'Espagne, qui a été placé en zone rouge. L'expert, qui tient à préciser que "les avis de voyage ne sont pas pris à la légère", explique que différents indicateurs sont pris en compte: "Le rouge signifie que le virus circule fortement dans la zone en question. Concrètement, cela signifie qu'une personne sur mil dans le pays a été infectée dans les 14 derniers jours. Ces chiffres ne tombent pas du ciel. Ce sont ceux fournis par le pays lui-même, des chiffres officiels. Et on ne se base pas simplement sur ce nombre, qui peut dépendre du nombre de tests. On tient compe également de la tendance, si ce nombre va vers le bas ou le haut, mais aussi du pourcentage de tests qui sont effectués, afin qu'on soit certain que les chiffres ne sont pas biaisés. Malheureusement pour l'Espagne, tous ces indicateurs sont à la hausse."

Tableau à l'appui, Yves Van Laethem a montré que les chiffres en Espagne étaient alarmants. On peut y voir le nombre d'infections pour 100.000 habitants au cours des 14 derniers jours. L'Espagne figure en tête du classement, avec 263 cas pour 100.000 habitants, soit 5 fois plus que ce que l'on connaît en Belgique. A Madrid, ce nombre atteint 470 pour 100.000 habitants, soit trois fois plus qu'à Bruxelles, "et la tendance est à la hausse" dans la capitale espagnole. En outre, l'Espagne déplore trois fois plus de décès que la Belgique.

© Sciensano



Yves Van Laethem a également martelé que la Belgique n'était pas isolée dans son placement de l'Espagne en zone rouge, ce qui signifie qu'à leur retour, les Belges doivent se mettre en quarantaine pendant 14 jours et se soumettre à un test de dépistage. "Dix autres pays en Europe" imposent une quarantaine et "quatre un test".

L'expert pointe également du doigt des pays comme les Pays-Bas ou la France, où la courbe du nombre des nouveaux cas file vers le haut.