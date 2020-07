Les grandes villes wallonnes veulent éviter une deuxième vague.



Depuis plusieurs jours, la ville d’Anvers est sous le feu des projecteurs. Avec 794 cas positifs sur les sept derniers jours - soit un taux d’incidence de 151 infections par 100 000 habitants - la ville portuaire est en effet loin devant dans le classement des communes les plus touchées par le coronavirus. Cette semaine, le bourgmestre Bart de Wever (N-VA), agacé de cette fixation sur sa ville, a déclaré sur les ondes de la VRT : "Je me fais beaucoup de souci pour d’autres grandes villes et sur ce qu’elles savent vraiment de leur situation." Bien que la remarque du bourgmestre nationaliste s’adresse prioritairement à Bruxelles, la question peut être élargie : que sait-on actuellement de ces autres grandes villes, et plus particulièrement en Wallonie ?